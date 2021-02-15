Beşiktaş'tan Gençlerbirliği maçı sonrası paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş, maç sonu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda konuk olduğu Gençlerbirliği'ni Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun'un (2) golleriyle 3-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların Twitter hesabında yapılan paylaşımda "Şeref'inle Hakkı'nla!" ifadesine yer verildi.

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