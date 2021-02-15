15 Şubat 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Gençlerbirliği maçı sonrası paylaşım!

Beşiktaş'tan maç sonu paylaşım!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.02.2021

'in 25. haftasında deplasmanda 'ni 3-0 mağlup eden , maç sonu sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

'in 25. haftasında , 'nda konuk olduğu 'ni ve 'un (2) golleriyle 3-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Siyah-beyazlılar, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların hesabında yapılan paylaşımda "Şeref'inle Hakkı'nla!" ifadesine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Cenk Tosun maça damga vurdu! Cenk Tosun maça damga vurdu!
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! Oyuna devam edemedi
Ghezzal bir ilki başardı! Ghezzal bir ilki başardı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör