06 Şubat 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 Giriş Tarihi: 06.02.2021

Süper Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: , , , , , , , , , ,

Karagümrük: , , , Campi, , Ndiaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Castro, Kemal Ademi

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