Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede iki takım, karşılıklı buldukları gollerle sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak puanları paylaştı.

Yiğido'nun golü 18. dakikada Yatabare'den gelirken, sarı-lacivertlilerin golünü 45+1. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 9. beraberliğini alan Sivasspor ise 24 puanla 12. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise aynı gün saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Bulut, Sivasspor karşısında, MKE Ankaragücü müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen milli futbolcu Ozan Tufan'ın yerine Mert Hakan Yandaş'a, Serdar Aziz'in yerine de Sadık Çiftpınar'a şans verdi.

Fenerbahçe sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta ve Mame Thiam ilk 11'iyle çıktı.

Ozan'ın yanı sıra sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci, Sivas'a getirilmedi. Yeni transfer Attila Szalai ile Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

SOSA 3 MAÇ ARADAN SONRA KADRODA

Sakatlığı geçen ve son olarak ligin 16. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta 68. dakikada oyuna giren Arjantinli oyuncu Jose Sosa, 3 maçlık aranın ardından maç kadrosunda yer aldı.

Erol Bulut, Sosa'yı Sivasspor maçında yedek soyundurdu.

SİVASSPOR'DA SAMASSA YENİDEN KALEDE

Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligdeki son Medipol Başakşehir maçına göre tek değişikliğe gitti.

Çalımbay, kaleyi Ali Şaşal Vural'ın yerine Mamadou Samasa'ya emanet etti.

Son olarak ligin 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren maçta forma giyen Samassa, 4 hafta sonra eldivenlerine kavuştu.

Kırmızı-beyazlı ekip maça Samassa, Robin Yalçın, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir De Souza, Faycal Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare 11'i ile çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Tisserand'ın geri pası kısa düşünce araya giren Yatabare, kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, kalecinin ayaklarından seken top kornere çıktı.



8'inci dakikada sakatlanan Tisserand'ın yerine oyuna Lemos dahil oldu.



18'inci dakikada sağ kanattan Fayçal'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Gradel yerden ceza alanına gönderdi. Kale önünde topukla dokunan Yatabare, topu köşeden filelere gönderdi: 1-0.



39'uncu dakikada Thiam'ın pasında soldan ceza alanına giren Samatta sol ayağı ile vurdu, kaleci Samassa kornere çeldi.

45'inci dakikada Hakan'dan topu kapan Mert Hakan ceza alnında plase vuruşla kaleyi denedi. Savunmada Appindangoye'nin elle topa temas ettiğini belirten hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Valencia topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



53'üncü dakikada ceza alanına yönelen Valencia'dan önce son anda Caner topu kornere gönderdi.



68'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda top üstten auta gitti.



76'ncı dakikada savunmadan aldığı topla hareketlenen Lemos uzaktan kaleyi denedi, Samassa kucağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.



81'inci dakikada sağdan Robin'in pasında Yatabare yerden vurdu, Altay çeldi, açılan topu soldan Gradel sol ayağı ile tamamlamak istedi, yandan auta gitti.



83'üncü dakikada soldan Novak'ın ceza alanına kestiği topa ceza alanında Samatta dokunamadı.



89'uncu dakikada Gradel'in şutu kaleci Altay'da kaldı.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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