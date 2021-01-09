19 Ocak 2021, Salı

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 20. hafta)

Süper Lig'de 20. hafta salı günü oynanan 3 maçla başladı. Kayserispor, sahasında Başakşehir'i 2-0 ile geçerken, Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Günün son maçında ise Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Konyaspor'u 3-1 yendi. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 20:59
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

21- Denizlispor - 14 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

20- Ankaragücü - 15 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

19- Erzurumspor - 16 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

18- Gençlerbirliği - 19 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

17- Kayserispor - 19 Puan

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