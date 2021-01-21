21 Ocak 2021, Perşembe
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bulut, "Bugün Sivasspor deplasmanından üç puan almak isterdik. Bir puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele böyle Sivasspor gibi zor bir deplasmanda. Fenerbahçe camiasına karşı yanlış yapılan olaylar var. Bunları bakanımız olsun, biz olsun, sportif direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bu şekilde devam edecek" diye konuştu.
"Mesut en kısa zamanda aramıza katılacak"
Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya Bulut, "Bir karantina süreci var. O bittiğinde her şey istediğimiz şekilde geliştiğinde aramıza en kısa sürede katılacaktır. Karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza geldiğinde 16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Zaten İngiltere'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini aramızda göreceğiz" diye cevap verdi.
"Soğuk ilk 20-25 dakika bizi etkiledi. Alışma süreci biraz sürdü. Tabii bir hayli eksiklerimiz var. Onların da eksikliğini hissettik. Her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımızda her maçı kazanmak için çıkıyoruz."
Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından Erol Bulut: Mesut en kısa zamanda takıma katılacak
Sivasspor-Fenerbahçe maçının ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Mesut Özil'in bir karantina süreci var. O bittiğinde her şey istediğimiz şekilde geliştiğinde aramıza en kısa sürede katılacaktır." dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonu yeni transferleri Mesut Özil ile ilgili konuştu. Bulut, "Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Zaten İngiltere'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini aramızda göreceğiz" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. Bulut, "Bugün Sivasspor deplasmanından üç puan almak isterdik. Bir puan aldık. Tabii her puan bizim için önemli. Hele böyle Sivasspor gibi zor bir deplasmanda. Fenerbahçe camiasına karşı yanlış yapılan olaylar var. Bunları bakanımız olsun, biz olsun, sportif direktörümüz olsun dile getiriyoruz. Bu değişmediği sürece zaten bu tutum bu şekilde devam edecek" diye konuştu.
"Mesut en kısa zamanda aramıza katılacak"
Mesut Özil transferi ile ilgili yöneltilen soruya Bulut, "Bir karantina süreci var. O bittiğinde her şey istediğimiz şekilde geliştiğinde aramıza en kısa sürede katılacaktır. Karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Zaten aramıza geldiğinde 16 gün olacak. Yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaktır. Zaten İngiltere'de antrenman yaptığını biliyorduk. Sadece maç eksiği var. En kısa zamanda kendisini aramızda göreceğiz" diye cevap verdi.
"Soğuk ilk 20-25 dakika bizi etkiledi"
Havanın soğuk olması ile ilgili yöneltilen soruya ise Erol Bulut, şu yanıtı verdi:
"Soğuk ilk 20-25 dakika bizi etkiledi. Alışma süreci biraz sürdü. Tabii bir hayli eksiklerimiz var. Onların da eksikliğini hissettik. Her zaman söylediğim gibi hiçbir bahaneye sığınmıyorum. Sonuçta biz Fenerbahçe olarak 11 kişi sahaya çıktığımızda her maçı kazanmak için çıkıyoruz."
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