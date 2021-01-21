Rıza Çalımbay: Maçtan galibiyetle ayrılabilirdik
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Şanssız bir gol yedik. Maçtan galibiyetle ayrılabilirdik." dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Çalımbay, "Maça iyi başladık. Golde bulduk. İlk yarıya baktığımızda, Fenerbahçe'ye pozisyon dahi vermedik. Pozisyonları yoktu. Bizim bir iki pozisyonumuz vardı. Tabi penaltıdan golü yemiştik. Geçtiğimiz haftada şanssız bir gol yemiştik böyle. İkinci yarı pozisyonlar yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Bizim takımımızın en büyük sıkıntısı son paslarda. Kazandığımız topları iyi değerlendiremediğimiz için skoru arttırmadık. Bir iki net pozisyon geldi. Onları kullanamadık. Bu nedenle maçın berabere bitmesi gayet normal. Ama o pozisyonları değerlendirebilseydik belki de maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Neticede karşımızdaki Fenerbahçe takımı. Çok tecrübeli bir takım. Bireysel oyuncuları çok iyi olan bir takım. İki takım da kazanmak için oynadı. Maalesef biz son paslarımızda başarılı olamadığımız için maç berabere bitti" diye konuştu.
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