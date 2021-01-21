21 Ocak 2021, Perşembe

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Fatih Karagümrük 1-4 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Kartal zirveyi bırakmıyor!
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında oynanan mücadelede deplasmanda 'ü 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'in 20. haftasında 'ü 4-1 mağlup eden , liderliğini sürdürdü.

Ligde 5 maçlık galibiyet serisinin ardından Hatay deplasmanından beraberlikle dönen ve Galatasaray derbisini de kayıpsız atlatan Beşiktaş, yıllar sonra deplasman takımı olarak döndüğü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük karşısında 3 puanı 4 golle aldı.

Oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, puanını da 41'e yükseltti.

MENSAH 8 MAÇ SONRA GOLLE TANIŞTI

Fatih Karagümrük karşısında Beşiktaş adına iki gol atan Bernard , 8 hafta sonra golle tanıştı.

Olimpiyat Stadı'nda iki kez gol sevincini yaşayan Mensah, daha önce de Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri havalandırmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncunun 64. dakikada uzak mesafeden kaleye gönderdiği bir şut ise direkten döndü.

LJAJIC 10 MAÇ SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Bu sezon kadroda yer almakta zorluk çeken Adem Ljajic, 10 maç sonra siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.

Sezon içinde 5 maçta forma giyen Ljajic, en son Medipol Başakşehir karşısında 18 dakika görev yapmıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu 74. dakikada Atiba Hutchinson'un yerine oyuna dahil oldu. 82. dakikada bir şutu ağlara giden Ljajic'in golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

LARIN VE ABOUBAKAR YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın golcü oyuncuları Cyle ve Vincent , Fatih Karagümrük maçında da gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların üçüncü golünü kaydeden Larin gol sayısını 12'ye yükseltirken, ilk golü atan Aboubakar 10'uncu golünü kaydetti.

RIDVAN YILMAZ'DAN GOL KATKISI DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta siyah-beyazlıların Josef De Souza'nın attığı ilk golün pasını veren genç sol bek Rıdvan Yılmaz, Fatih Karagümrük karşısında da Larin'in attığı golün pasını veren isim oldu.

Siyah-beyazlı savunma oyuncusu 66. dakikada soldan ceza sahasına girerek Larin'i topla buluşturdu ve Kanadalı oyuncu da siyah-beyazlıların üçüncü golünü kaydetti.

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