21 Ocak 2021, Perşembe

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Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ankaragücü 3 hafta sonra kazandı!
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başkent ekibi rakibini Florent Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Florent Hadergjonaj kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı


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