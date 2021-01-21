21 Ocak 2021, Perşembe
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Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Florent Hadergjonaj kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı
Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başkent ekibi rakibini Florent Hadergjonaj'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puanla tanıştı.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü Florent Hadergjonaj kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 18'e yükseltirken, Kasımpaşa 22 puanda kaldı
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