21 Ocak 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında penaltı kazandığı pozisyon!

İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

'in 20. haftasında deplasmanına konuk olan , mücadelenin 45. dakikasında penaltı kazandı. Sarı-laxivertlilerin Ekvadorlu yıldızı , penaltı atışını gole çevirerek maça eşitliği getirdi. İşte o pozisyon...

'in 20. haftasında Demir Grup ile , 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadelenin 45. dakikasında 'ın ceza sahası içerisindeki şutunun 'nin eline çarpması sonrası penaltı kazandı.

Sarı-lacivertlilerde topun başına geçen , penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon:

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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