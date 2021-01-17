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Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI

Beşiktaş - Galatasaray | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem liderliğini sürdürmeyi hem de rakibiyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar ise sahadan 3 puanla ayrılarak liderliği rakibinden devralmak istiyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Beşiltaş - Galatasaray derbisi beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: , , , , , , , Oğuzhan, , ,

Galatasaray: , Şener, , Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, , Arda, Oğulcan,

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BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Fatih Öztürk, Martin Linnes, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı yedeğe çekti.

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş derbisinde bu futbolcuların yerlerine Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ı görevlendirdi.

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Galatasaray derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Oğulcan Çağlayan, Younes Belhanda, Arda Turan ve Mbaye Diagne ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Fatih Öztürk, Linnes, Emre Kılınç, Babel ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Valentine Ozornwafor ve Sofiane Feghouli oturdu.

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TERİM ORTA SAHADA ETEBO'YU TERCİH ETTİ

Fatih Terim, Beşiktaş derbisinde orta sahada Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'ya formayı verdi.

Tecrübeli teknik adam, sezon başında İngiltere ekibi Stoke City'den kiralanan ve ligde fazla süre alamayan Etebo'yu derbide savunmanın önünde görevlendirdi.

Terim, bu bölgede düzenli forma giyen Emre Kılınç'ı ise derbide yedekler arasında tuttu.

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SAKATLIĞI GEÇEN FEGHOULİ YEDEKTE

Galatasaray'da sakatlığı geçen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbide yedekler arasında yer aldı.

Ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Feghouli, sonraki 4 resmi maçın kadrosunda bulunamamıştı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui ise kadroda yer almadı.

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