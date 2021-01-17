17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta forma Montero’nun

Beşiktaş'ta forma Montero’nun
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasındaki dev derbide 'ı konuk eden 'ta teknik direktör , cezalı 'un yerine Montero'ya şans verdi.

- derbisi öncesi gözler siyah-beyazlı takımın savunmasında, 'nın partnerinin kim olacağıydı. Hafta boyu idmanlarda bu görev için Necip-Montero savaşı verilirken, formayı Montero aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü , derbide Vida'nın yanında 21 yaşındaki İspanyol oyuncuyu görevlendirdi.

Son 3 lig maçında yedek soyunan genç savunmacı, ligin 12. haftasında oynanan mücadelesinde 11'de görev almıştı. Montero 15. hafta oynanan mücadelesinde ise 67. dakikada Vida'nın yerine sonra girmişti.

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