20 Ocak 2021, Çarşamba

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Çaykur Rizespor 3-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rize Antep'e geçit vermedi!
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Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 Giriş Tarihi: 20.01.2021

'in 20. haftasında , sahasında 'yı Skoda (2) ve Samudio'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

'in 20. haftasında ile , Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, rakibini 42 ve 55. dakikalarda Milan Skoda ve 88. dakikada Braian Samudio'nun (p) attığı attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 24'a yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 34 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Melnjak, Talbi, , , , , , , , Skoda

Gaziantep FK: , , Tosça, Djilobodji, , Oğuz, Mirallas, , Maxim, Kenan, Muhammet

Y. Malatya Hatay'ı deplasmanda devirdi! haberin devamı

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