Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yı Skoda (2) ve Samudio'nun golleriyle 3-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, rakibini 42 ve 55. dakikalarda Milan Skoda ve 88. dakikada Braian Samudio'nun (p) attığı attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 24'a yükselterek 12. sırada yer aldı. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 34 puanla 3. sırada kendine yer buldu.

RİZESPOR - GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Zafer, Melnjak, Talbi, Selim, Abdullah, Donsah, Doğan, Onur, Samu, Fernando, Skoda

Gaziantep FK: Günay, Güray, Tosça, Djilobodji, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Kozulj, Maxim, Kenan, Muhammet

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