17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Şener Özbayraklı Beşiktaş derbisinde sakatlandı

G.Saray'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

Son dakika haberi... 'in 19. haftasındaki dev derbide 'a konuk olan 'da , geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

'in 19. haftasındaki dev derbide ile , 'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda , geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve 39. dakikada yerini 'e bıraktı.

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