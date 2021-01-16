16 Ocak 2021, Cumartesi

SÜPER LİG

Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'in 19. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, VEYSEL, NALDO, KUDRYASHOV, HAKAN, NURİ, FREDY, GÖKDENİZa>, AMILTON, ORGILL

TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, HUGO, EDGAR, MARLON, A. PARMAK, BAKER, EKUBAN, A. ÖMÜR, NWAKAEME, DJANINY

SAHASINDA DAHA KOLAY KAZANIYOR

Antalyaspor, bu sezon iç sahada oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Ulaştığı 24 puanın 16'sını evindeki mücadeleler sonunda hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, şu ana kadar aldığı 6 galibiyetin 5'ini sahasında kazandı. Dış sahadaki ilk galibiyetine geçen hafta deplasmanında ulaşan Antalyaspor, sahasında ise 'ni 2-0, 'u 1-0, 'nü 1-0, 'u 2-0 ve Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.

SÜĞLÜN: "ÜÇ PUANI TARAFTARIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligde önemli bir maça daha çıkacaklarını ve sahalarında Trabzonspor'u yenmek istediklerini söyledi. Trabzonspor'un teknik direktör değişikliği sonrası çıkışa geçtiğini ifade eden Süğlün, "Biz de ligde son üç maçımızı kaybetmedik. Bu üç mücadeleden iki galibiyet, bir beraberlikle ayrıldık. Süper Lig'de çıkışımız var. Hedefimiz, kendi sahamızdaki maçlarda her zaman galip gelmek." ifadelerini kullandı. Süğlün, "Trabzonspor karşılaşmasında çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz üç puan. Seyircisiz oynamanın zorluğunu yaşıyoruz. Futbol seyirciyle güzel. Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesini ve taraftarımıza en kısa sürede tekrar kavuşacağımız günü bekliyoruz. Trabzonspor maçını kazanıp, üç puanı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Başakşehir - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Konyaspor - Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör