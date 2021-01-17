17 Ocak 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray’da 5 değişiklik

Galatasaray’da 5 değişiklik
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları kupadaki maçına göre derbisinin 11’inde 5 değişiklik yaptı.

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, son oynadıkları 'ndaki maçına göre 11'de 5 değişiklik yaptı. Terim, , , , ve 'ın yerine Okan Kocuk, , Etebo, ve Turan'a görev verdi. Sahaya Arda kaptan olarak çıktı.

Sarı-kırmızılılar, derbiye Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Younes Belhanda, Oğulcan Çağlayan, ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Fatih Öztürk, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Ozornwafor, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli bekledi.

Etebo, son olarak kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasına 11 başlamıştı.

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir ile yılbaşında talihsiz bir olay yaşayan ve yaralanan Omar Elabdellaoui kadroda bulunmuyor.

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