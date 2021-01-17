17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kupa maçından 7 değişiklik

Beşiktaş'ta kupa maçından 7 değişiklik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

Beşiktaş, Galatasaray derbisine son oynanan maçı kadrosundan 7 değişiklik yaparak çıktı.

'in 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü , derbiye son oynadıkları maçından 7 değişiklik yaparak başladı. Kupa maçında sahada olan , N'Sakala, , , , ve N'Kodou derbide kadroda 11'de forma bulamadı. Bu isimlerin yerine Sergen Yalçın 11'de, Ersin, Rosier, , , , ve 'e görev verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray derbisine şu 11 ile çıktı:

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, , Larin ve Aboubakar.

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