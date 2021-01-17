Beşiktaş'ta kupa maçından 7 değişiklik
Beşiktaş, Galatasaray derbisine son oynanan Çaykur Rizespor maçı kadrosundan 7 değişiklik yaparak çıktı.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, derbiye son oynadıkları Çaykur Rizespor maçından 7 değişiklik yaparak başladı. Kupa maçında sahada olan Utku, N'Sakala, Welinton, Necip, Dorukhan, Mensah ve N'Kodou derbide kadroda 11'de forma bulamadı. Bu isimlerin yerine Sergen Yalçın 11'de, Ersin, Rosier, Vida, Josef, Atiba, Rıdvan ve Larin'e görev verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray derbisine şu 11 ile çıktı:
Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin ve Aboubakar.
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