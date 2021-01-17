17 Ocak 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cyle Larin o pozisyonu gole çeviremedi!

Larin zoru başardı! Mutlak pozisyonu kaçırdı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelenin 35. dakikasında , kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş-Galatasaray maçı haberleri

'in 19. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi.

Karşılıklı atakların olduğu mücadelenin 36. dakikasında, siyah-beyazlılarda , mutlak gol pozisyonunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı.

İşte Kanadalı golcünün o pozisyonu:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ljajic 58 gün sonra kadroda! Ljajic 58 gün sonra kadroda!
Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! Gole kadar işkence çekeceğiz Toroğlu'dan ilk yarı yorumu! "Gole kadar işkence çekeceğiz"
Beşiktaş'ta forma Montero’nun Beşiktaş'ta forma Montero’nun
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör