Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BB Erzurumspor'u Mert Hakan, Pelkas ve Sinan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek lider Beşiktaş ile puanını eşitledi.

Süper Lig'in 18. haftasında BB Erzurumspor ile Fenerbahçe, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 45+5. dakikada Mert Hakan Yandaş, 48. dakikada Dimitris Pelkas ve 51. dakikada Dimitris Pelkas'ın attığı golle 3-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 35'e yükselterek Beşiktaş ile puanını eşitledi ve averaj farkıyla 2. sırada yer aldı. Bu sezonki 11. yenilgisini alan BB Erzurumspor ise 13 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, 18 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. BB Erzurumspor ise aynı gün ve aynı saatte Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişikliğe gitti.

Erol Bulut, ağrıları olduğu bildirilen Valencia'nın yerine Erzurumspor karşısında Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam ilk 11 ile başladı.

Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Uğur Kaan Yıldız ve Serhat Ahmetoğlu yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geldi.

İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmış, ikinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise sarı-lacivertli takım 1-0 kazanmıştı.

ERZURUMSPOR 1 DEĞİŞİKLİKLE SAHAYA ÇIKTI

Erzurumspor, Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Mesut Bakkal, Fenerbahçe maçına Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Petrus Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes 11'i ile çıktı.

Bakkal, Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de şans verdiği Donald'ı yedekte bekletirken, yerine Petrus Boumal'ı sahaya sürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Novikovas, ceza sahasına girerken sert vurdu, top kaleci Altay'da kaldı.



27'nci dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan atağında Emrah, boştaki Cenk Ahmet'i gördü. Cenk Ahmet'in ceza sahasına gönderdiği topu Sadık kornere çeldi.



30'uncu dakikada Caner'in ortasında ceza sahasında bulunan Thiam topa istediği gibi vuramadı ve yere düştü.



33'üncü dakikada Emrah'ın sağ kanattan ortasında ceza alanındaki karambolde Ricardo Gomes topla buluştu. Gomes'in şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem Mete Kalkavan, Gomes'in elle dokunduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



36'ncı dakikada Cenk Ahmet'in ortasına iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda top auta gitti.



37'nci dakikada Obertan'ın pasıyla sağ kanattan rakip ceza alanına yaklaşan Cenk Ahmet ortaladı. Ricardo Gomes'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.



42'nci dakikada Caner'in sol kanattan ortasında mavi beyazlılar, Pelkas'tan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.



45+3'üncü dakikada BB Erzurumspor ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda kaleye giden topu kaleci Farnolle son anda kornere gönderdi.



45+5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Sinan ceza alanındaki Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın pasıyla buluşan Mert Hakan, topu ağlara gönderdi: 0-1.



İlk yarı deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.



48'inci dakikada Emrah'ın rakip alanda kaptırdığı topla ilerleyen Sinan Gümüş, müsait durumdaki Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın şutunda top ağlara gitti: 0-2.



51'inci dakikada Caner'in sol taraftan ortasına iyi yükselen Sinan Gümüş, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3.



59'ncu dakikada Pelkas cezaalanı dışında sert vurdu, kaleci Kayacan iki hamlede topu yakaladı.



73'üncü dakikada Emrah'ın sağdan ortasına yükselerek kafa vuran Teikeu'nun şutu yandan auta gitti.



76'ncı dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahasına giren Valencia'nın şutunda kaleci Kayacan topu son anda kornere çeldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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