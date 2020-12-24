24 Aralık 2020, Perşembe

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Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçı 24 Aralık Perşembe günü 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Onur Bulut, Emir Dilaver, Meriah, Meljnak, Doğan Erdoğan, Donsah, Michalak, Tunay Torun, Fernando, Skoda.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Fredy, Nuri Şahin, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic.

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