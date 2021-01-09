29 Ocak 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 22. hafta)

Süper Lig'de heyecan 22. hafta oynanan Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçıyla başladı. Zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 09.01.2021 20:52 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 18:15
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

21- Denizlispor - 14 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

20- Erzurumspor - 17 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

19- Ankaragücü - 18 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

18- Gençlerbirliği - 19 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 2020/21 sezonu 20. hafta

17- Kayserispor - 19 Puan

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