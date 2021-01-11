Fenerbahçe'den flaş Mesut Özil açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı konuşulan Mesut Özil'in transferiyle ilgili de konuştu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, BB Erzurumspor maçının ardından basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu.
Mesut Özil transferi hakkında bilgi veren Koç, "Mesut Özil hala bir rüya. Burada önemli olan Mesut ile kulübü arasındaki konulardır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim. Bitebilir de, bitmeyebilir de. Bitmiş gibi haberlerin çıkması bizim elimizi zayıflatmaktadır. Hocamızın hangi pozisyonlara transfer istediği ortadadır. Sportif direktörümüzle beraber karar verir. Herhangi bir isim vermemiz doğru değil." dedi.
VISCA SORUSUNA FLAŞ YANIT!
Ali Koç, ismi Fenerbahçe ile anılan Edin Visca hakkında da çarpıcı bir açıklamada bulundu. Boşnak futbolcu için Başakşehir'le görüşmediklerini belirten Koç, "Ekibimden bana Visca yönünde bir talep gelmedi" ifadesini kullandı.
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