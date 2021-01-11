11 Ocak 2021, Pazartesi

BB ERZURUMSPOR

Mesut Bakkal BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Yenildik diye karalar bağlayacak değiliz"

Yenildik diye karalar bağlayacak değiliz
BB ERZURUMSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.01.2021

Teknik Direktörü , mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz. Üzgün olduğum şey, futbolcularım emeklerinin karşılığını almalıydı" dedi.

'in 18. haftasında evinde karşılaştığı 'ye 3-0 mağlup olan 'da Teknik Direktör , mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduğunu belirten Bakkal, "Niye üzgünüm? Çok fazla oyunu vermeden, pozisyon vermeden özellikle ilk devredeki 44. dakikaya kadar oynadığımız baskılı oyun. Maçın skoru bu değildi. 4 tane sakat bir anda vermek, zaten dar bir kadro. , ve . Bir anda değişiyorsunuz. Çok iyi giden bir oyun, ilk yarı yediğimiz bir gol. Hakikaten üzgünüm. İlk yarıdaki maçın sonucu bu değil. Böyle olmaması gerekiyordu. Fenerbahçe'ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz, şahsen ben hiç değilim. 22 tane maç, tam 66 puan var. Zaten bu iş süreç olarak uzun süreç. Gerekli olan yönetimin yaptığı çalışmalar ve bizimde onayladığımız transferlerin bir an önce yapılıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar geniş kadronun bu kadar kaliteli ayakları bulunan kadronun bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söyleselerdi düşünmezdim. Oyuncularım 44'e kadar inanılmaz oynayan bir mücadele veren vardı. Biraz daha oyunu forse edecek, daha iyi pozisyon üretilseydik, bunu yapabilseydik oyun farklı olurdu. Yapılacak net, eksiklerimiz belli. Belirlediğimiz veya bize uygun alabileceğimiz oyuncular belli. En kısa sürede onları aramıza döndüreceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Üzgünüm ilk devre skor bu olmamalıydı. Futbolcularım emeklerinin karşılığını almalıydı. Kadroyu biraz daha derinleştirip, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü ben buraya gelirken sürecin böyle olacağını biliyordum. 4. maçımız. Ama hayatta pes eden biri değilim. Bu türlü inişli çıkışlı grafikleri bekleyen birisiyim. Onun için de en azından takımı tanıma, yapacağımız işin net doğruluğunu çalışmakla daha iyi anlıyorum. En kısa zamanda yönetim çalışmasıyla transferleri yapıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR HABERLERİ
İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum "İlk yarıya 5 dakika eklendiğini ilk defa görüyorum"
F.Bahçe Erzurum'da rahat kazandı! F.Bahçe Erzurum'da rahat kazandı!
Başakşehir 7 hafta sonra kazandı! Başakşehir 7 hafta sonra kazandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör