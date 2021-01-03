Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Mücadele Süper Lig'in zirvesini oldukça yakından ilgilendiriyor. Galatasaray'ın Antalyaspor ile berabere kalmasının ardından Beşiktaş zirve için sahadaki yerini alacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Beşiktaş maçı 3 Ocak Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kayserispor: İsmail, Kvrzic, Sapunaru, Oğuzhan, Behich, Ackah, Campanharo, Manzala, Emre, Henrique, Kanga
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Mensah, Larin, N,Koudou, Güven
BEŞİKTAŞ 7 DEPLASMAN MAÇINDA 4 KEZ KAZANDI
Bu sezon 8. kez deplasman maçına çıkacak Beşiktaş, geride kalan 7 dış saha mücadelesinde 4 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip ayrıca, konuk olduğu 3 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 15 gol gördü.
ÜÇ EKSİK VAR, GHEZZAL'İN DURUMU İSE HENÜZ NETLEŞMEDİ
Beşiktaş'ta annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Kamerun'da bulunan Vincent Aboubakar, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Gökhan Töre ile Adem Ljajic de Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayan Josef de Souza, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Demir Grup Sivasspor maçının ardından sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Rachid Ghezzal'in durumu ise bugünkü antrenmanda netlik kazanacak.
MENSAH VE VIDA CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları