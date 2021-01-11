11 Ocak 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık"

Bulut'tan galibiyet yorumu! İkinci yarıda istediğimiz gibi oynadık
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.01.2021

Teknik Direktörü , 'in 18. haftasında 3-0 kazandıkları maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Bulut, "İlk yarıda oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve birini değerlendirdik. İkinci yarıda oyunu istediğimiz şekilde gerçekleştirdik." dedi.

'in 18. haftasında deplasmanda 'u 3-0 yenen 'nin teknik direktörü , zor bir deplasmandan puan alarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, saha şartlarının zor olduğunu bir maç oynadıklarını ifade etti.

Hava şartlarının daha uygun olduğunu belirten Bulut, "Hava şartları normal olmasa da yine de 'a baktığımız zaman daha soğuk hava oluyordu. Bugün 4-5 derecede oynadık. Hava şartları iyiydi ama zemin biraz istediğimiz gibi değildi." dedi.

İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını ifade eden Bulut, "İlk yarıda oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık ve birini değerlendirdik. İkinci yarıda oyunu istediğimiz şekilde gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık ve nitekim 2 ve 3. golleri atmış olduk." diye konuştu.

Bulut, rakibe pozisyon vermeden oynadıklarını anlatarak, "Kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermeden oynadık. Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Galip gelerek 3 puanlar devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



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