Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve 81 hafta sonra liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi Kara Kartal 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada N'Koudou (pen.) ve 90+6'da Hasic kaydetti. Siyah beyazlılarda ayrıca Bernard Mensah, 12. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 31 puana ulaştı ve liderliğe yükseldi. Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.

9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.

12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar, sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes, uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarpttı.

Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

89. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan N'Koudou meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1

90+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.

90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.

90+7 dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Ajdin Hasic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

Karşılaşma konuk ekip Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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