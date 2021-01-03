Sergen Yalçın: Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Beşiktaş her kulvarda liderliğe oynar, ama önemli olan 4 maçtır gol yemiyoruz" dedi.

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