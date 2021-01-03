Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı yıldıza flaş sözler!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, bu mücadelenin ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, Oğuzhan Özyakup için, "Oğuzhan, Galatasaray'ın Falcao'su gibi... Sakat değil ama, o da oynamıyor bu da oynamıyor. İyi futbolcu diyoruz, nerede abi? Oğuzhan yine kenarda oturuyor" dedi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

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