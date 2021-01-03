04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kayserispor Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Kayserispor Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hes Kablo ile karşılaştı. 12. dakikada kazanan siyah-beyazlılarda Bernard Mensah'ın kullandığı penaltıyı, Kayserispor kalecisi Doğan kurtardı. İşte o pozisyon...

, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanına çıkarken, mücadelenin 12. dakikasında kazandı.

PENALTI NASIL OLDU?
Siyah beyazlılarda Nkoudou, ceza sahası içerisinde kat ederken, Kayserisporlu futbolcunun müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

VAR 'PENALTI' DEDİ
Maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı kararını onayladı. Mensah, kullanılan penaltıyı değerlendiremedi.

İşte o pozisyon...



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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