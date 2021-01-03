Kayserispor Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. 12. dakikada penaltı kazanan siyah-beyazlılarda Bernard Mensah'ın kullandığı penaltıyı, Kayserispor kalecisi Doğan kurtardı. İşte o pozisyon...

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkarken, mücadelenin 12. dakikasında penaltı kazandı.

PENALTI NASIL OLDU?

Siyah beyazlılarda Nkoudou, ceza sahası içerisinde kat ederken, Kayserisporlu futbolcunun müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.



VAR 'PENALTI' DEDİ

Maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR ile yaptığı görüşme sonrası penaltı kararını onayladı. Mensah, kullanılan penaltıyı değerlendiremedi.



İşte o pozisyon...









*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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