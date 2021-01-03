04 Ocak 2021, Pazartesi

SÜPER LİG

Fatih Karagümrük 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına 2021'e galibiyetle başladı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda 'ü 2-1 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri Nwakaeme ve kaydetti.

'in 16'ncı haftasında , konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 46'ncı dakikada Nwakaeme ve 81'inci dakikada kaydetti. Karagümrük'ün karşılaşmadaki tek golü ise 71'inci dakikada Balkovec'ten geldi.

10'uncu dakikada 'in sol kanattan kullandığı korner vuruşunda Ekuban'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. Gol kararından sonra VAR'da incelenen pozisyon sonrası Ali Palabıyık golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

17'nci dakikada Ekuban rakibinden kaptığı topu ceza sahasına yerden gönderdi, müsait pozisyonda topu auta attı.

18'inci dakikada Biglia'nın pasında Jimmy Durmaz şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

45+3'üncü dakikada Ekuban'ın ortasında arka direkte Nwakaeme istediği gibi bir vuruş yapamadı ve top auta çıktı.

Mücadelenin ilke yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

46'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta, 'ın etkili ortasında Nwakaeme'nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

49'uncu dakikada Nwakaeme'nin uzaktan şutunda kaleci topu kornere çeldi

71'inci dakikada skora denge geldi. Jimmy'nin ortasında savunma topu uzaklaştırmak isterken top ceza sahası sol çaprazda Balkovec'in önünde kaldı. Balkovec'in orta şut karışımı yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1.

81'inci dakikada rakip sahada topla buluşan Ekuban hızla ceza sahasına girdi, rakibinden sıyrılan Ekuban'ın şutunda top ağlara gitti: 1-2.

90+4'üncü dakikada Nwakaeme pasını ceza sahası içindeki Abdülkadir Ömür'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Viviano topu çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
17. haftanın hakemleri açıklandı! 17. haftanın hakemleri açıklandı!
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş kazandı zirve değişti! İşte güncel puan durumu Beşiktaş kazandı zirve değişti! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör