04 Ocak 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kayserispor-Beşiktaş maçında bir penaltı daha!

Kayserispor-Beşiktaş maçında bir penaltı daha!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 Giriş Tarihi: 03.01.2021

'in 16. haftasında oynanan - maçının 89. dakikasında siyah-beyazlılar maçtaki ikinci penaltısını kazandı. İşte o pozisyon...

'de liderlik için sahaya çıkan deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın 8. dakikasında penaltı kazanmış, fakat Mensah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamamıştı.

BİR PENALTI KARARI DAHA

zorlu karşılaşma 0-0 devam ederken 87. dakikada bir penaltı daha kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin Portekizli futbolcusu , N'Sakala'ya yaptığı müdahale sonrası VAR'a gitti.

Tecrübeli hakem bu pozisyonda da penaltı noktasını gösterdi ve topun başına geçen Kevin N'Koudou topu ağlara gönderdi.

NOT: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı Beşiktaş'a müjde! Takımla çalıştı
Usta yazarlar böyle yorumladı! Beşiktaş'ın topçusu değil Usta yazarlar böyle yorumladı! "Beşiktaş'ın topçusu değil"
Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın ilk penaltısı... Toroğlu'dan flaş yorum! "Beşiktaş'ın ilk penaltısı..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör