Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Süper Lig'de heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Göztepe, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Diouf kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 18 puanda kalırken, Hatayspor ise 21 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Tripic'in soldan kestiği ortada Halil, topu kafayla ceza sahası içindeki Ndiaye'ye indirdi. Ndiaye'nin pasında bekletmeden kaleyi yoklayan Guilherme'nin vuruşunda Münir topu çeldi.

24'üncü dakikada Göztepe 2 kez üst direğe takıldı. Guilherme'nin serbest vuruşta soldan kestiği ortada Alpaslan kafasında top üst direğe çarptı, dönen topu tamamlamak isteyen Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Münir'in parmak uçlarıyla çeldiği top bir kez daha üst direğe çarptı.

33'üncü dakikada Popov'un sağdan ortasında iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle bitti.

47'nci dakikada Guilherme'nin pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Halil penaltı noktasındaki Soner'i gördü. Soner'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

54'üncü dakikada Traore ile Yalçın arasındaki mücadelede VAR odası, hakem Bayarslan'a pozisyonu izlemesi uyarısında bulundu. Uyarı üzerine VAR noktasında pozisyonu izleyen Bayarslan, Yalçın'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Hatayspor lehine penaltı kararı verdi.

59'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Mame Diouf, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

79'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boupendza'nın vuruşunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.

89'uncu dakikada Hatayspor hızlı çıktı. Diouf'un pasıyla savunma arkasına sarkan Boupendza, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı, top az farkla auta gitti.

Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

DİĞER