Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 9. dakikada Papiss Cisse ve 41. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 54. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Denizlispor, 56. dakikada Radoslaw Murawski ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23'e yükselterek Alanyaspor ve Galatasaray'ın ardından averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 19. sırada kaldı.

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Mustafa, Tapia, Oğuz, Bakalorz, Murawski, Bergdich, Aissati, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.

Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.

Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada Fenerbahçe karşılaşmada öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi'nin yerden ortasında topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1



16'ncı dakikada Caner'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Serdar'ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.



18'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sagal, topu savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Bakalorz'un kafa vuruşu kaleci Altay'ın kucağına gitti.



30'uncu dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.



34'üncü dakikada Sagal'ın pasıyla topla buluşan Rodallega'nın ceza alanı üzerinden gelişine yaptığı vuruşta top kalenin solundan auta gitti.



40'ıncı dakikada Fenerbahçe karşılaşmada 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Caner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Gökhan ön direkte kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 0-2

42'nci dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta, Serdar topu kafayla indirdi. Tisserand'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinde, Serdar'ın ofsaytta olduğu belirlendi. Gol geçersiz sayıldı.



52'nci dakikada Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi öncesi itirazdan sarı kart gören Serdar Aziz, inceleme sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



56'ncı dakikada penaltı atışı için topun başına Murawski geçti. Murawski'nin kullandığı atışta kaleci Altay sağ köşeden topu çelerek penaltıyı kurtardı.



64'üncü dakikada Subotic'in gönderdiği uzun topa hareketlenen, savunma arkasına sarkan Sagal'ın kafa vuruşunu kaleci Altay güçlükle kontrol etti.



76'ncı dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi. Sağ kanattan korneri kullanan Sagal'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in, penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta Altay bir kez daha topu kornere çeldi.



80'inci dakikada Bergdich'in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Mesanovic kafayı vurdu. Top üst direkten auta çıktı.



88'inci dakikada Fenerbahçe ceza sahası içinde Rodalega kaleci Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Ali Palabıyık devam kararına hükmetti. Pozisyonda sakatlanan Rodallega, oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Leismann'a bıraktı.



Maç 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

DİĞER