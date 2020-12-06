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Denizlispor'un Fenerbahçe maçında kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Denizlispor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, ev sahibi takımın Serdar Aziz'in eline çarpan top sonrası kazandığı penaltıyı yorumladı.
06.12.2020
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