Emre Belözoğlu A Spor'a konuştu! "Sahaya odaklanmak istiyoruz ama izin vermiyorlar"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Sahaya odaklanmak istiyoruz ama izin vermiyorlar, bundan rahatsızız." dedi. Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı

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