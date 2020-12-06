06 Aralık 2020, Pazar
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Emre Belözoğlu A Spor'a konuştu! "Sahaya odaklanmak istiyoruz ama izin vermiyorlar"
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Denizlispor maçının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Sahaya odaklanmak istiyoruz ama izin vermiyorlar, bundan rahatsızız." dedi. Emre Belözoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı
06.12.2020
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