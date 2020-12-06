Antalyaspor 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, sahasında Ankaragücü'nü Jahovic'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez kazandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, başkent temsilcisini 45+5. dakikada Adis Jahovic'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.
Antalyaspor bu sonuçla puanını 13'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Ligde galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Imeri, Kudryashov, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Voca, Alper, Sasa Lobzhanidze, Bolingi
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