06 Aralık 2020, Pazar

SÜPER LİG

Antalyaspor 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Antalya Yanal ile ligde ilk kez kazandı
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında , sahasında 'nü Jahovic'in tek golüyle 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez kazandı.

'in 11. haftasında ile , Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, başkent temsilcisini 45+5. dakikada Adis Jahovic'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk galibiyetini aldı.

Antalyaspor bu sonuçla puanını 13'e yükselterek 12. sırada yer aldı. Ligde galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Imeri, Kudryashov, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Voca, Alper, Sasa Lobzhanidze, Bolingi

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