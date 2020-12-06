Denizlispor - Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damgası! 1 dakikada 3 kurtarış

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'de Altay Bayındır maça damga vurdu. Genç eldiven kurtardığı penaltının yanı sıra 1 dakika içerisinde yaptığı 3 kurtarışla kalesinde devleşti. İşte o anlar...

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçında kritik 3 kurtarış birden yaptı.

56. dakikada Murawski'nin penaltısını kurtardı. Ardından oluşan kornerde Altay, İsmail Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği çok sert şutu 90 diye tabir edilen bölgeden müthiş bir refleksle kurtardı.

Ardından kullanılan kornerde Altay Bayındır, kaleye doğru yönelen topu yine refleksle kurtarmayı başardı.

Altay Bayındır, Süper Lig'de kalesine yönelen son iki penaltı vuruşunda da gole izin vermedi.

KALEYE DUVAR ÖRDÜ

Altay, bu pozisyonların ardından maçın kalan bölümlerinde de kritik kurtarışlara imza attı.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPTIĞI MAÇ

Altay Bayındır Denizlispor karşısında yaptığı 6 kurtarış ile Süper Lig'deki en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.





Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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