06 Aralık 2020, Pazar

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Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Karagümrük Rize'yi Ndao'yla geçti!
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında , Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği 'u 2-1 mağlup etti. Rize'nin 90+2'de bulduğu gol faul gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi.

'in 11. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Karagümrük 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Ndao kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Meriah'tan geldi.

Rizespor'un 90+2'de Emir Dilaver ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu skorun ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye çıkarırken, Çaykur Rizespor 12 puanda kaldı.

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