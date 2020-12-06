Fatih Karagümrük 2-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Antalyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?