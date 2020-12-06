Erman Toroğlu'dan Denizli'ye eleştiri: Yaptığın paylaşım rakibini kızdırır

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Denizlispor'un hafta içerisinde Fenerbahçe için yaptığı paylaşımla ilgili "Yaptığın paylaşım rakibini kızdırır. Bunu kim yapmışsa acemi biri yapmış." dedi.

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