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Erman Toroğlu'dan Denizli'ye eleştiri: Yaptığın paylaşım rakibini kızdırır

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Denizlispor - Fenerbahçe maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, Denizlispor'un hafta içerisinde Fenerbahçe için yaptığı paylaşımla ilgili "Yaptığın paylaşım rakibini kızdırır. Bunu kim yapmışsa acemi biri yapmış." dedi.
06.12.2020
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