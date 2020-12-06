06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Serdar Aziz Denizlispor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü! İşte tartışmalı penaltı pozisyonu

Serdar Aziz kırmızı kart gördü! İşte tartışmalı penaltı pozisyonu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan 'de , çift sarı karttan görerek oyun dışı kaldı.

'in 11. haftasında Denizlispor ile , Denizli Atatürk Stadı'da karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-lacivertilerin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Kanarya'da , ile oyun dışı kaldı.

Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 54. dakikasında penaltıya sebebiyet verdiği için ilk sarı kartını, 55. dakikada ise itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

İşte o pozisyon:



ALTAY PENALTIYI KURTARDI!

Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Murawski'nin penaltı atışını kurtararak takımının gol yemesine engel oldu.




(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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