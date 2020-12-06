Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'da karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-lacivertilerin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken, Kanarya'da Serdar Aziz, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 54. dakikasında penaltıya sebebiyet verdiği için ilk sarı kartını, 55. dakikada ise itirazlarından dolayı ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

İşte o pozisyon:









ALTAY PENALTIYI KURTARDI!

Öte yandan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Murawski'nin penaltı atışını kurtararak takımının gol yemesine engel oldu.







(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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