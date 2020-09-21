Süper Lig: Fenerbahçe 0-0 Hatayspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da bu sezonki ilk beraberliklerini alarak puanları paylaştı.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu sezon Kadıköy'deki ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibiyle 0-0 berabere kalarak kritik Galatasaray derbisi öncesi ilk puan kaybını yaşadı.

HATAYSPOR 9 KİŞİ KALDI

Öte yandan Hatayspor'da 73. dakikada Ruben Ribeiro ve 81. dakikada Isaac Sackey, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e yükselterek 8. sırada yer aldı. Aynı puandaki Hatayspor ise 6. sırada kendine yer buldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Hatayspor ise 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Thiam'ın dönerek vuruşunda top kalecide kaldı.



45+1'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi'nin yerden şutunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.



Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.



52'nci dakikada Lemos'un uzak mesafeden sert vuruşunda yerden seken topu kaleci Münir kontrol etmeyi başardı.



64'üncü dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.



65'inci dakikada Sosa'nın sağ çaprazdan ortasına ön direkte Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü.



85'inci dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Deniz Türüç'ün yerden şutunda top auta gitti.



90+5'inci dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası içine çıkardığı topa Sinan Gümüş ayak soktu. Altıpas içinde top direk dibinden auta gitti.



Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı.

Bulut, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Serdar Aziz, Deniz Türüç ve Michael Frey'i yedeğe çekti. Sarı-lacivertli takımın çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine Mauricio Lemos, Ozan Tufan ve Enner Valencia'ya ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, sahaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Thiam, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Valencia ilk 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Sadık Çiftpınar, Michael Frey, Deniz Türünç, Marcel Tisserand ve Filip Novak yer aldı.

MAURICIO LEMOS İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

DIRAR VE RODRIGUES KADRODA YOK

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

FENERBAHÇE 58 GÜN SONRA ÜLKER STADI'NDA

Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLARDAN PANKARTLI MESAJ

Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı.

Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.

CANER İLE GÖKHAN FENERBAHÇE FORMASIYLA UZUN ZAMAN SONRA ÜLKER STADI'NDA

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

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