20 Eylül 2020, Pazar

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (2. hafta)

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan 4 mücadeleyle sürdü. Sivasspor, B.B. Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etti. Kasımpaşa ise sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi. Gecenin aynı saatte başlayan iki maçından bir olan Gaziantep FK ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı. Bir diğer mücadelesinde ise haftanın maçı olarak gösterilen Başakşehir- Galatasaray maçı oynandı. Mücadeleyi Fatih Terim'in öğrencileri 2-0 kazandı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 21:13
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2. hafta

21- Başakşehir 0 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2. hafta

20- Rizespor 0 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2. hafta

19- Ankaragücü 0 PUAN

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  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 2. hafta

18- Denizlispor 1 PUAN

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