21 Eylül 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Mauricio Lemos ilk kez 11’de sahaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Enner Valencia ve Mauricio Lemos, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktılar.
Süper Lig'de A.Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Lemos'a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia'ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de şans verildi.
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