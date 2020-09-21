21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia ve Mauricio Lemos ilk kez 11’de sahaya çıktı

Valencia ve Lemos ilk kez 11’de
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.09.2020

'nin yeni transferleri Enner ve , 'in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktılar.

'de A.Hatayspor ile karşılaşan 'de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner ilk kez 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan maçında forma giymeyen Lemos'a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia'ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de şans verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçeli taraftarlardan pankartlı destek F.Bahçeli taraftarlardan pankartlı destek
F.Bahçeli isme şok sözler! Futbolcu değil başka bir şey F.Bahçeli isme şok sözler! "Futbolcu değil başka bir şey"
Bakasetas F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı Bakasetas F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör