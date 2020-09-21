Emre Bol: Mame Thiam'ın büyük bir hayal kırıklığı olacağı düşüncesindeyim

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe - Hatayspor maçını değerlendirdi. Bol, sarı-lacivertlilerin yeni transferi Mame Thiam ile ilgili "Büyük bir hayal kırıklığı olacağı düşüncesindeyim." dedi.

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