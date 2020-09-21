21 Eylül 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. 2020/2021 sezonunda evindeki ilk maça çıkan sarı-lacivertliler, Hatay ekibi ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Caner Erkin ile Erol Bulut arasında yaşandı. İşte ekrana yansımayan o anlar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 22:54
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Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma 0-0 sona erdi.

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Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti.

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Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

İki takım da bu sonuçla beraber puanını 4'e yükseltti.

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Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

2 KIRMIZI ÇIKTI!

Konuk ekip Hatayspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 73. dakikada Ruben Ribeiro ve 81. dakikada Sackey çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

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Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

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