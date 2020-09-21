Caner Erkin'den Erol Bulut'a şok hareket! O anlar ekrana yansımadı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı. 2020/2021 sezonunda evindeki ilk maça çıkan sarı-lacivertliler, Hatay ekibi ile 0-0 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Mücadeleye damga vuran anlardan biri de Caner Erkin ile Erol Bulut arasında yaşandı. İşte ekrana yansımayan o anlar...

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 22:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 22:54 ABONE OL