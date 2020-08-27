27 Ağustos 2020, Perşembe
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Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Musa Çağıran, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor?da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig?de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı.
Konyaspor Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdüren Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar son olarak tecrübeli futbolcu Musa Çağıran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Musa Çağıran, bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, Konyaspor, Bursaspor, Karabük, Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor?da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig?de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı.
Sihirli el! 🎩😎#AnadoluKartalı pic.twitter.com/vXPTAQ11kQ— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) August 27, 2020
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