27 Ağustos 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Konyaspor Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

Musa Çağıran Konyaspor'da!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Teknik direktör yönetiminde çalışmalarını sürdüren transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar son olarak tecrübeli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen , bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 28 numaralı formayı giyecek olan Musa Çağıran, daha önce Altay, Aliağa Belediyespor, Galatasaray, , Bursaspor, , Osmanlıspor, Rizespor ve Alanyaspor?da görev aldı. Musa Çağıran, Süper Lig?de çıktığı 220 maçta 24 gol ve 14 asistle oynadı.

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