21 Eylül 2020, Pazartesi
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Emre Bol: Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın yerine Emre Belözoğlu'nun getirileceğini duydum
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe - Hatayspor maçının ardından Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe'de Volkan Ballı'nın yerine Emre Belözoğlu'nun getirileceğini duydum." dedi.
21.09.2020
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