Süper Lig: Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 29. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü 51. dakikada Aleksic'ten gelirken, sarı-kırmızılıların golünü 67. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında, haftanın en önemli maçında lider Medipol Başakşehir, evinde Galatasaray'ı ağırladı. 51'inci dakikada Aleksic ile öne geçen Medipol Başakşehir, 68'inci dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



3'üncü dakikada Clichy'nin saol kanattan ortasında arka direkte Visca'nın gelişine vuruşu üstten auta çıktı.



12'nci dakikada Saracchi'nin geri pasında topu ayağında kaçırarak büyük bir hata yapan kaleci Okan, meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çıkardı. Seken topa hareketlenen Crivelli'nin, sol çaprazdan sert şutunda Okan topu kornere çeldi.



18'inci dakikada Caiçara'nın sağ kanattan pasında, ceza yayı içinde topla buluşan Aleksic'in sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27'nci dakikada topla buluşan Ömer'in ceza sahasına girmeden kaleyi cepheden gören yerden çektiği şutta top üstten auta çıktı.



34'üncü dakikada Feghouli'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta top savunmadan sekerek sol çaprazda bulunan Emre Akbaba'nın önünde kaldı. Emre Akbaba'nın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta kaleci Mert topu çıkarmayı başardı.



45+1'inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Saracchi'nin sert şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

49'uncu dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Demba Ba'nın kafa vuruşu kaleci Okan'da kaldı.



50'nci dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında altıpasta boş durumda bulunan Demba Ba'nın gelişine vuruşunda top auta çıktı.



51'inci dakikada sol kanattan İrfan'ın ceza sahası içine ortasında arka direkte Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



57'nci dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Linnes'in şutunda top kalecide kaldı.



65'inci dakikada sağ kanattan Caiçara'nın ceza sahası içine yerden pasında Crivelli topla buluştu. Crivelli'nin şutunda top kaleci Okan'dan sekerek Demba Ba'nın önünde kaldı. Demba Ba'nın vuruşunda top tekrar Crivelli'nin önünde kaldı ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

68'inci dakikada sol kanattan Saracchi'nin ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba, topu boş kaleye gönderdi: 1-1.



84'üncü dakikada Emre'nin ceza sahası içi sol çaprazdan pasında topla buluşan Onyekuru'nun, sol çaprazdan vuruşunda kaleci mert topu kornere çeldi.



90+4'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Gökhan İnler'in köşeye giden şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

VISCA KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KARTI GÖRDÜ



Karşılaşmanın 85'inci dakikasında yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla cezalandırılan Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Edin Visca, kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkan Başakşehir ve Galatasaray, kozlarını Fatih Terim Stadyumu'nda paylaştı. Ligde 4 maçtır galibiyete hasret olan ve geçen hafta Gaziantep FK karşısında kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yolunda büyük yara alan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir karşısında galip gelerek puan farkını 5'e indirmek istiyor. Zorlu karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sahaya; "Okan, Linnes, Donk, Lemina, Saracchi, Seri, Ömer, Feghouli, Belhanda, Emre ve Onyekuru" ilk 11'i ile çıktı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Aleksic, Mahmut, Visca, Robinho, İrfan Can, Crivelli" ilk 11'ini sahaya sürdü.

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 28'inci haftasında oynanan Gaziantep FK maçına göre zorlu karşılaşmada Linnes, Donk ve Ömer'e yer verdi. Sarı-kırmızılı ekipte Adem Büyük, Mariano ve Ahmet Çalık kart cezaları sebebiyle zorlu mücadelede yer alamadı. Galatasaray'da ayrıca Muslera, Andone, Falcao ve Marcao'nun ise sakatlıkları devam ediyor. Ev sahibi ekip Başakşehir ise Skrtel kart cezası nedeniyle kadroda yerini alamadı. Teknik direktör Okan Buruk, geçen haftaya göre Ponck ve Robinho'ya kadroda yer verdi.

ONYEKURU SANTRFORDA

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao ve Andone'nin yerine teknik direktör Fatih Terim ileride Onyekuru'ya şans verdi. Takıma devre arasında katılan Nijeryalı yıldız, bu sezon sarı-kırmızılı takımla çıktığı 12 maçta 1 gol, 1 de asist yaptı.

GALATASARAY DEPLASMANDA 8 MAÇIN 6'SINI KAYBETTİ

Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26'ncı kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, bugünkü maç haricinde geriye kalan 25 maçta rakibini 12 kez mağlup etmeyi başardı. Başakşehir ise 8 maçta rakibine üstünlük kurarken, 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu'nda oynadığı 8 maçın 6'sını kaybetti.

MUSTAFA CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Medipol Başakşehir, stadyuma astığı pankart ile Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun diledi. Pankartta, "Sayın Mustafa Cengiz başkana geçmiş olsun dileklerimizle…" mesajı yer aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YİNE UNUTULMADI

Medipol Başakşehir - Galatasaray maçında sağlık çalışanları yine unutulmadı. Karşı tribün ve kale arkasında sağlık çalışanlarının maketleri yer alırken, ayrıca minnet duyguları içeren pankartlar koyuldu. Pankartlarda, "Halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm kahraman sağlıkçılarımıza minnettarız" denildi. Ayrıca teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere futbolcularında tribünde maketlerine yer verildi. Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da tribüne astığı pankart ile "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" mesajına yer verdi.

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