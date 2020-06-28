Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! "Başakşehir'e mi transfer oldu?"

Teknik direktör Fatih Terim bu oyuncuların yerine sağ bekte Linnes'e, defansın ortasında Donk'a görev verdi. Terim, orta sahada da Ömer'e şans verdi. Hücumda en önde ise Falcao, Adem Büyük ve Florin Andone'nin yokluğunda Onyekuru görevlendirildi.Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru 11'i ile çıktı.