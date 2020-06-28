28 Haziran 2020, Pazar

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Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! "Başakşehir'e mi transfer oldu?"

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu maçta sarı-kırmızılılar birçok eksikle sahaya çıkarken, uzun bir aranın ardından ilk 11'de sahaya çıkan Ömer Bayram, Galatasaraylı taraftarları çileden çıkardı. İşte sarı-kırmızılı taraftarların sosyal medyadaki Ömer Bayram paylaşımları...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 22:37
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Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! Başakşehir'e mi transfer oldu?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre sakat ve cezalı futbolcularından dolayı Başakşehir karşısında 3 değişiklik yaptı.

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Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! Başakşehir'e mi transfer oldu?

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanında olan Galatasaray, Gaziantep FK maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Fernando Muslera, Marcao, Florin Andone ve Radamel Falcao'nun sakatlığı bulunurken, Mariano sarı kart ve Ahmet Çalık ile Adem Büyük de kırmızı kart cezasından dolayı karşılaşmada yer almadı.

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Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! Başakşehir'e mi transfer oldu?

Teknik direktör Fatih Terim bu oyuncuların yerine sağ bekte Linnes'e, defansın ortasında Donk'a görev verdi. Terim, orta sahada da Ömer'e şans verdi. Hücumda en önde ise Falcao, Adem Büyük ve Florin Andone'nin yokluğunda Onyekuru görevlendirildi.Sarı-kırmızılılar, Başakşehir karşısına Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru 11'i ile çıktı.

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Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! Başakşehir'e mi transfer oldu?

Yedeklerde ise sakat ve cezalı futbolcuların çokluğundan dolayı 8 futbolcu yer aldı. Kulübede Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram ve Taylan Antalyalı bekledi.

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Ömer Bayram Galatasaraylı taraftarları çıldırttı! Başakşehir'e mi transfer oldu?

ÖMER BAYRAM ÇILDIRTTI

Galatasaray'ın en çok asist yapan futbolcusu Ömer Bayram, Başakşehir karşısında gösterdiği performansla taraftarı çıldırttı. Sosyal medayda taraftarlar yıldız futbolcu ile ilgili birçok yorumda bulundu. İşte o paylaşımlar...

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