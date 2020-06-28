Başakşehir-Galatasaray maçında havai fişek atıldı!

Süper Lig'in 29. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahanın dışından havai fişek atılırken, fişeklerin bir kısmı tribünlere düştü.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun dışından sahaya doğru havai fişek atıldı.



Karşılaşmanın 34'üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan havai fişeklerin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.

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