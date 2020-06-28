29 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Başakşehir-Galatasaray maçında havai fişek atıldı!

Başakşehir-G.Saray maçında havai fişek atıldı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 28.06.2020

'in 29. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geldi. Maç sırasında sahanın dışından atılırken, fişeklerin bir kısmı tribünlere düştü.

'in 29'uncu haftasında Medipol ile arasında oynanan mücadelede ilginç anlar yaşandı. Karşılaşmanın ilk yarısı devam ederken Başakşehir Stadyumu'nun dışından sahaya doğru atıldı.

Karşılaşmanın 34'üncü dakikası oynanırken, stat dışından atılan havai fişeklerin bir parçasının da tribünlere düştüğü görüldü.

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