TFF ile Kulüpler Birliği Riva'da toplandı! Yabancı kuralı...
Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği, yabancı oyuncu sınırını görüşmek üzere Riva'da 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yabancı oyuncu sayısının 3 sezon içinde kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülmesinin planlandığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.
Toplantının ana gündem maddeleri önümüzdeki sezonlarda düşürülecek olan yabancı sınırı, 2020/21 futbol takvimi ve kamp dönemleri görüşüldü.
Liglerin başlangıç tarihi ve muhtemel sezon öncesi kamp tarihleri ile ilgili 18 kulüp, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine görüşlerini bildirdi. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi takvimi, 2021 yazında yapılacak olan EURO 2020, sezon ortasında ara olup olmayacağı gibi noktalar bu gündem maddesinde dile getirildi.
YABANCI SINIRI 14'TEN 8'E DÜŞÜRÜLECEK
Sporx'in haberine göre kulüpler, yabancı sınırı ile ilgili de soru ve görüşlerini TFF'ye iletti. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonu etkileyip etkilemeyeceği, hangi noktada devreye gireceği soruldu. TFF, yabancı sınırının 3 sezon içerisinde kademe kademe düşürüleceği ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olacağı cevabını verdi.
Önümüzdeki günlerde TFF ile Kulüpler Birliği, bu konularda tekrar bir görüşme yapacak ve kararlar alınacak.
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