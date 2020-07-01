02 Temmuz 2020, Perşembe

SÜPER LİG

TFF ile Kulüpler Birliği Riva'da toplandı! Yabancı kuralı...

TFF ile Kulüpler Birliği Riva'da toplandı! Yabancı kuralı...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

ile , yabancı oyuncu sınırını görüşmek üzere Riva'da 6 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yabancı oyuncu sayısının 3 sezon içinde kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülmesinin planlandığı belirtildi.

ile Süper Lig Vakfı arasında Riva'da 6 saat süren bir toplantı yapıldı.

Toplantının ana gündem maddeleri önümüzdeki sezonlarda düşürülecek olan yabancı sınırı, 2020/21 futbol takvimi ve kamp dönemleri görüşüldü.

Liglerin başlangıç tarihi ve muhtemel sezon öncesi kamp tarihleri ile ilgili 18 kulüp, Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimine görüşlerini bildirdi. Ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi takvimi, 2021 yazında yapılacak olan EURO 2020, sezon ortasında ara olup olmayacağı gibi noktalar bu gündem maddesinde dile getirildi.

YABANCI SINIRI 14'TEN 8'E DÜŞÜRÜLECEK

Sporx'in haberine göre kulüpler, yabancı sınırı ile ilgili de soru ve görüşlerini TFF'ye iletti. Yabancı sınırının önümüzdeki sezonu etkileyip etkilemeyeceği, hangi noktada devreye gireceği soruldu. TFF, yabancı sınırının 3 sezon içerisinde kademe kademe düşürüleceği ve 12-10-8 şeklinde bir geçiş olacağı cevabını verdi.

Önümüzdeki günlerde TFF ile Kulüpler Birliği, bu konularda tekrar bir görüşme yapacak ve kararlar alınacak.

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